Açude Germinal sangra no CE; outros 17 reservatórios estão em volume morto

Nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, o volume dos reservatórios de água cearenses atingiu 5.783,4 mm², equivalente a 31% da capacidade máxima no Estado. Número ultrapassa em mais de 1,8 mil mm² o volume registrado no mesmo período em 2022, segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).



No entanto, no momento em que os dados foram extraídos, somente o açude cearense de Germinal, em Palmácea, na microrregião de Baturité, estava sangrando. Outros 17 açudes estavam em volume morto, quando a quantidade de água não tem utilidade efetiva.

Também nesta segunda-feira, o Ceará registrou 69 açudes com volume inferior a 30% da sua capacidade total, 14 deles na sub-bacia do Banabuiú. Na data, 4 açudes tinham volume acima de 90% da sua capacidade.

Na última semana, Orós, Castanhão, Itaúna, Lima Campos e Taquara registraram, respectivamente, maiores aportes entre açudes cearenses. Com cerca de 44% da sua capacidade, o açude de Orós, que sangrou pela última vez em agosto de 2011, se manteve com o maior aporte do Estado no último ano.



