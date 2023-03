Alagamentos causam transtornos em manhã de chuva forte em Fortaleza

A chuva desta terça-feira, 14, em Fortaleza, deixou pontos de alagamento e fez o trânsito ficar mais lento, principalmente por volta das 8h30, momento em que o pico de precipitação foi mais forte. A Capital voltou a ter volume grande de chuvas horas depois, às 12h, com raios e trovões. Pelo menos cinco ocorrências de risco de desabamento foram registradas pela Defesa Civil.

No Centro, alagamentos foram registrados no cruzamento da rua Padre Valdevino e a avenida Dom Manuel e no cruzamento entre as ruas Meton de Alencar e Conselheiro Tristão. Pontos de acúmulo de água nas vias foram registrados também nas ruas Dona Leopoldina, Visconde de Mauá e Dr. José Lourenço.

Na esquina da Barão do Rio Branco com Pedro I, no Centro, a promotora de vendas de uma clínica odontológica, Vitória Rodrigues, 24, contou que a chuva impediu o trabalho dela nessa terça-feira.

Além disso, o alagamento neste ponto causou transtornos para quem passava andando. "Pessoal tem que levantar a calça, tem gente que perde a chinela", diz. Segundo Vitória, o cenário é recorrente em dias de chuva na Capital.

Já na Aldeota, pedestres tiveram dificuldades de atravessar a rua Afonso Celso, no trecho próximo à avenida Barão de Studart. No cruzamento da avenida Virgílio Távora com a Dom Luís também teve água acumulada. No entanto, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), não foi necessária a instalação de bloqueios viários por conta de alagamentos durante a manhã.

Pelo menos cinco ocorrências de risco de desabamento foram registradas pela Defesa Civil de Fortaleza até 12h. Os casos foram atendidos nos bairros Cajazeiras, Cristo Redentor, Fátima, Jacarecanga e Jardim América. Não houve vítimas e nem famílias desabrigadas.

O tempo deve continuar propício a precipitações em todas as macrorregiões do Ceará até quinta-feira, 16, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fuceme). De segunda a terça, a cidade que registrou a maior chuva foi Granjeiro, com 139,9 milímetros.

Os municípios de Aurora (125,8 mm), Ipaumirim (116 mm), Baixio (114 mm) e Potiretama (105 mm) também registraram mais de 100 milímetros de chuva neste período. Em Fortaleza, foram observados 92,2 mm neste período.

Nesta quarta-feira, 15, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado. Na madrugada e no período da manhã, as chuvas devem se concentrar na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Já à tarde e à noite, todas as macrorregiões podem receber chuvas. Na quinta-feira, 16, a previsão continua a mesma.

Serviço:

Defesa Civil de Fortaleza

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.