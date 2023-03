A vítima, que pilotava a motocicleta, morreu no local do acidente

Um homem, de 41 anos, morreu após uma colisão entre um carro e uma moto na madrugada deste domingo, 12, no Km 372,6 da BR 116. A vítima, que pilotava a motocicleta, morreu no local do acidente e o passageiro, um homem de 27 anos, foi socorrido e está com lesões graves. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

