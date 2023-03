Cearense suspeito de integrar facção criminosa é preso no RJ

Um cearense, de 25 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nessa quinta-feira, 9, em uma ação conjunta da Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP) do Ceará. A detenção aconteceu no Rio de Janeiro. O homem estava trabalhando em uma obra de construção civil e é suspeito de integrar uma facção criminosa.

O suspeito é natural de Cariré, a 287,2 km de Fortaleza. Ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também é réu em duas ações penais pela pática de homicídio.

As informações da prisão foram divulgadas nesta sexta-feira, 10, pela Polícia Federal do Ceará, que integra a FTSP.

O mandado de prisão preventiva, de acordo com a PF, foi expedido pelo juízo da comarca de Chaval.

A prisão do foragido da Justiça cearense no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, 9, ocorreu por meio da ação da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (FTSP-Ceará).

De acordo com a PF, a ação policial foi desencadeada por meio de cooperação interagências, "com foco na inteligência de segurança pública e planejamento operacional efetivo".

A Força-Tarefa é composta pela Polícias Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).





