Por causa do aumento de casos de gripe, Hospital Infantil Sopai terá 40 leitos temporários

A tendência de aumento de casos de gripe em crianças fez com que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), desse início ao processo de ampliação temporária de leitos infantis em Fortaleza. A expectativa é de que, nos próximos dias, o Hospital Infantil Filantrópico Sopai seja contemplado com mais 40 leitos.

Uma vez ampliado, o Hospital passaria a contar com 446 leitos infantis, durante um período de 180 dias. Para a pediatra Joana Maciel, diretora médica da Sopai, a implementação vem em boa hora.

"Estamos em um momento chamado de sazonal, a pediatria tem uma alta demanda no período chuvoso. Com isso, há uma necessidade momentânea de leitos de internação, nesse momento, a tendência é de que todas as estruturas fiquem sobrecarregadas", explica.

Maciel afirma que o Hospital já está preparado para ofertar os 40 leitos, e aguarda apenas a finalização dos trâmites por parte da Sesa. "Estamos aguardando a celebração desse convênio. Já temos a área física e os equipamentos, além de pessoal selecionado. A expectativa é de que até a próxima semana a Sesa conclua esse trâmite", afirma Maciel.

Questionada sobre a possibilidade de os leitos permanecerem disponíveis após os 180 dias, a diretora esclarece que a tendência é de que não haja necessidade, já que, historicamente, não há uma grande demanda durante o segundo semestre.

"Estamos no meio de março e o aumento de demanda vem ocorrendo nas últimas três semanas. Claro que pode ser prorrogado, mas não é comum haver esse tipo de necessidade, o aumento se dá sempre no primeiro semestre", pontua.

Para a titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, a ampliação de leitos da Sopai poderá absorver parte da demanda existente no Hospital Albert Sabin. "O Sabin é um hospital terciário, pretendemos desafogar os leitos do Sabin, trazer crianças pra cá, para que a gente possa atender a alta complexidade de lá".

A secretária explicou que o processo de ampliação já está em andamento há duas semanas e que deve ser finalizado nos próximos dias. "Nesse período do ano, aumentam as chuvas e as viroses respiratórias, crianças que têm algum problema crônico podem complicar, e o plano de contingência prevê não deixar de atender crianças e ter leito para interná-las".

