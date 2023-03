Chega a sete o número de açudes sangrando no Ceará; saiba quais

O açude Junco, no município de Granjeiro, no Cariri, entrou para a lista de reservatórios sangrando no Ceará na manhã deste sábado, 11. Os dados são do Portal Hidrológico, com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado (Cogerh) e foram colhidos por volta das 11h30min.

Germinal, Tijuquinha, Valério, Itapajé, Quandú, e Acarape do Meio seguem sangrando desde essa sexta-feira, 10. Atualmente, a capacidade hídrica dos 157 maiores açudes do Ceará, monitorados em tempo real, está em 31,4% do volume total, situação avaliada como confortável em relação ao ano passado, quando os reservatórios tinham cerca de 21% da capacidade.

O resultado atual de 31,4% é o melhor para o Estado desde 2013. A tendência é que os açudes sigam enchendo até o fim da quadra chuvosa, em maio, se os prognósticos positivos de precipitação divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos se confirmem.

Maior açude do Brasil, o Castanhão continua estável nos 19,68%. A situação mais confortável entre os maiores reservatórios do Ceará é a do Orós, com 45,89%, enquanto o Banabuiú, com 8,92%, está em nível crítico há anos.

De acordo com dados divulgados no portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico (Funceme), choveu 39,2 milímetros (mm) neste começo de março, ante 203,4 mm do normal para todo o mês — historicamente, o de maior volume de chuvas mensais no Ceará.

