Dos 157 açudes monitorados no Ceará, seis estão sangrando e 10 estão secos; veja quais são

Dos 157 açudes monitorados em território cearense, seis estão em estado de sangria, de acordo com o relatório divulgado nesta sexta-feira, 10, pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O primeiro a atingir a capacidade máxima em 2023 foi o Germinal, em Palmácia, logo no sexto dia do ano. Tijuquinha, que já apresentava desde fevereiro acúmulo total de água, segue sangrando. Valério, Itapajé, Quandú, e Acarape do Meio, foram as revelações de março.

Rosário (99,87%) e Muquém (99,79%) também sangraram no mês passado. Agora, ambos estão na margem dos 90%, ou mais, de água acumulada, ao lado de São Vicente (90,33%), Caldeirões (98,3%), Gameleira (90,68%), Aracoiaba (99,46%), Pesqueiro (91,89%), Junco (99,21%) e Ubaldinho (93,54%).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme o relatório, 27 dos 68 açudes com menos de 30% da sua capacidade se encontram ou com o volume morto, ou em estado de seca. São eles:



Em estado de seca (10):

Barra Velha



Forquilha II



Jatobá



Madeiro



Monsenhor Tabosa



Pirabibu



Quixeramobim



Salão



Trapiá II



Várzea do Boi



Volume morto (17):



Bonito (7,96%)



Canafístula (6,55%)



Capitão Mor (12,65%)



Cipoada (4,8%)



Cupim (3,7%)



Facundo (4,56%)



Farias de Sousa (10,57%)



Favelas (1,75%)



Jerimum (0,08%)



Pompeu Sobrinho (1,95%)



Potiretama (1,16%)



Riacho da Serra (2,58%)



Santa Maria de Aracatiaçu (13,64%)



Sousa (0%)



Trici (5,35%)



Umari (1,48%)



Vieirão (0,94%)



Situação dos três maiores açudes

Nestes três primeiros meses de 2023, o Orós recebeu cerca de 90 milhões de metros cúbicos (m³) de água. Foram 20 milhões a mais equiparado a fevereiro. O Castanhão recebeu mais de 70 milhões de m³ de janeiro até o mês atual.



Apenas o Orós alcançou um volume superior a 30% entre os três maiores açudes do Estado, com 45,95% da sua capacidade total ocupada. Já o Castanhão, 19,68%, e Banabuiú, 8,93%.

O Ceará ainda tem 12.738 hectômetros cúbicos (hm3) dos reservatórios disponíveis até o fim do ano, o que equivale a 68,63%, respectivamente.



Tags