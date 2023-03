Ceará tem aumento de Síndrome Respiratório por Covid-19 em todas faixas etárias

O Boletim InfoGrip, elaborado pela Fiocruz, demonstra crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Ceará nas últimas duas semanas. A tendência é identificada em todas as faixas etárias.

Os dados se referem à Semana Epidemiológica (SE) 9, período de 26 de fevereiro a 4 de março. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 6 de março.

No Ceará, assim como no Rio de Janeiro e em São Paulo, há crescimento de Covid-19 na população adulta. Segundo o boletim, o quadro de crescimento expressivo nos casos de Srag entre crianças e adolescentes "ainda não é possível identificar causa específica a partir dos dados laboratoriais inseridos no sistema de notificação até o momento".

