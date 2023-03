Centro-norte do Ceará concentra principais chuvas do fim de semana

De domingo a terça-feira, Estado deve ter chuvas mais abrangentes na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada

O centro-norte do Ceará concentra as principais chuvas do Estado neste fim de semana, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Como previsto, precipitações de intensidade variando entre moderada e forte ocorreram ao longo da faixa litorânea e no Norte do Estado.

Entre as 7 horas de sexta-feira e as 7 horas de sábado, 4, mais de 100 municípios registraram chuvas. Os principais acumulados foram em Itapipoca, com 125,4 milímetros (mm) no posto pluviométrico da Praia da Baleia, e Fortaleza, com 81,2 mm no Pici.

São Gonçalo do Amarante, Santa Quitéria, Varjota e Reriutaba tiveram chuvas acima de 50 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já entre as 7 horas de sábado e as 7 horas deste domingo, pelo menos 60 municípios registraram precipitações. Os dados parciais foram atualizados às 9h38min e indicam que o principal acumulado das últimas 24 horas foi em Santana do Acaraú, com 56 mm.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão do tempo para o Ceará indica chuva mais abrangentes nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba e Cariri. Nas demais macrorregiões, as chuvas devem acontecer de forma isolada.

As precipitações podem ter intensidade variando de fraca a moderada em todas as macrorregiões. A causa é a formação de áreas de instabilidade em razão proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O sistema de brisa e os efeitos locais (combinação de temperatura e umidade, além da interação da circulação dos ventos com o relevo) também devem contribuir para a ocorrência de chuvas.

Domingo - 05/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Segunda-feira - 06/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Terça-feira - 07/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Sobre o assunto Ceará deve ter chuvas isoladas até terça-feira; veja a previsão do tempo

Pesquisa aponta apoio psicológico como principal demanda de professores da rede pública do Ceará

Professora usa personagem Chaves para estimular aluno autista no CE

Elmano sanciona lei que institucionaliza o Copac no Ceará

Tags