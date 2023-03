Ceará deve ter chuvas isoladas até terça-feira; veja a previsão do tempo

As precipitações devem variar de fracas a moderadas, sendo causadas por áreas de instabilidade

O Ceará deve ter chuvas isoladas neste domingo, 5, até a próxima terça-feira, 7. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é que o céu varie de nublado a sem nuvens.

As chuvas devem acontecer durante a manhã, principalmente na faixa litorânea e no Cariri. Já nas demais macrorregiões, as chuvas tendem a ocorrer durante a tarde e à noite.

Para Fortaleza, as chuvas devem ser isoladas e durante a manhã. Durante a tarde e noite, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão do tempo para o Ceará indica chuvas mais abrangentes nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba e Cariri. Nas demais macrorregiões, as chuvas devem acontecer de forma isolada.

As precipitações podem ter intensidade variando de fraca a moderada em todas as macrorregiões. A causa é a formação de áreas de instabilidade em razão da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O sistema de brisa e os efeitos locais (combinação de temperatura e umidade, além da interação da circulação dos ventos com o relevo) também devem contribuir para a ocorrência de chuvas.

Domingo - 05/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Segunda-feira - 06/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Terça-feira - 07/03/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Cariri. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

