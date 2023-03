Ceará encerra fevereiro com maior reserva hídrica para o mês da última década

Em 2013, o Estado encerrou o primeiro mês da quadra chuvosa com 7,76 bilhões de m³ de água. Desde então as reservas não tinham passado dos 5 bilhões de metros cúbicos

Os açudes do Ceará encerraram fevereiro com 5,79 bilhões de metros cúbicos (m³) de água. O volume represado nos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) representa um total 31,2% da capacidade do Estado. Esta é melhor reserva hídrica ao fim do primeiro mês da quadra chuvosa desde 2013.

Há uma década, o Ceará encerrou fevereiro com 7,76 bilhões de m³ de água. Desde então as reservas não haviam passado dos 5 bilhões de m³, mesmo tendo ganho dois novos reservatórios em 2022.

Até 2017, ano de uma das piores crises no Estado, o volume dos açudes caiu continuamente para o mês e chegou a 1,2 bi m³.

O volume atual é resultado de anos com boas quadras chuvosas e bons aportes hídricos. As chuvas de 2022 ajudaram o volume do Orós, segundo maior açude cearense, a aumentar. O acumulado chegou a 50%. Hoje o reservatório atinge 45,89% da capacidade total.

O aporte do ano passado também gerou uma boa recuperação do Castanhão, o maior do Ceará, e influenciou na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), cuja bacia chegou a atingir 100% de aporte nos açudes. Conforme o Governo, à época, a situação excluiu a necessidade de transferência de água do Castanhão para a RMF.

Atualmente, o sistema hídrico cearense apresenta um cenário de atenção, mas confortável, segundo a Cogerh. Das 12 bacias monitoradas, apenas quatro estão com menos de 40% da capacidade: Banabuiú (9,57%), Curu (16,4%), Médio Jaguaribe (18,90%) e Sertões de Crateús (13,15%).

Conforme boletim da Cogerh neste domingo, 5, o Ceará tem seis açudes sangrando: Caldeirões, Valério, Acarape do Meio, Germinal, Tijuquinha e Rosário. Outros sete têm volumes entre 90% e 100%.

No outro extremo, 67 reservatórios estão com menos de 30% da capacidade.

