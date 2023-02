Hospital da Uece tem previsão de entrega para agosto deste ano, diz secretária

A unidade de saúde teve ordem de serviço assinada no dia 27 de janeiro do ano passado

A secretaria da Saúde, Tânia Mara Coelho, manteve nesta segunda-feira, 27, a previsão da entrega do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o segundo semestre deste ano. A titular afirma que a expectativa está para agosto. A ex-governadora Izolda Cela (sem partido) já tinha dado como prazo o segundo semestre de 2023.

Nesta semana, a pasta vai se reunir com o Consórcio Saúde Ceará para ver o andamento das obras. “A gente espera que até agosto consigamos entregar a obra”, pontuou a titular em evento para início da aplicação de doses ambivalentes em grupos prioritários.

O hospital deverá ser o maior do Ceará. A unidade de saúde teve ordem de serviço assinada no dia 27 de janeiro do ano passado e precisou ter as obras paralisadas após a morte de um operário.

O equipamento ocupará área de 79,5 mil metros quadrados e terá 655 leitos. O projeto prevê um edifício de três torres — clínica, cirúrgica e materno-infantil. Serão sete pavimentos abrangendo mais de 30 especialidades. O equipamento contará ainda com um heliponto.







