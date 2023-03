Pesquisa aponta apoio psicológico como principal demanda de professores da rede pública do Ceará

O levantamento, realizado entre julho e dezembro de 2022, ouviu 282 profissionais no Ceará — e 6.775 docentes ao todo no Brasil. Foram abordadas questões sobre temas como satisfação profissional, formação, carreira, principais desafios e valorização profissional

Oferecer apoio psicológico para professores e estudantes deve ser a prioridade das secretarias de Educação para 23% dos docentes de escolas municipais e estaduais do Ceará com ensino fundamental I e II e ensino médio.

A promoção de melhorias na infraestrutura (16%) e de programas de reforço e recuperação dos alunos (14%) também são demandas dos professores, assim como a promoção do envolvimento das famílias na vida escolar dos filhos (13%).

Essas foram as quatro principais respostas a um dos questionamentos feitos em uma pesquisa de opinião com professores de escolas públicas, encomendada pela Organização Não-Governamental (ONG) Todos Pela Educação e realizada pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec).

Redução de carga horária dos profissionais (0%), aprimoramento do processo de seleção, formação e acompanhamento dos diretores (1%) e aumento do tempo que os estudantes passam nas escolas (5%), por sua vez, foram as três opções, entre as que foram apresentadas na pergunta, com menos adesão entre os respondentes do Estado.

A pesquisa ouviu docentes de todo o Brasil entre julho e dezembro de 2022. No Ceará, foram entrevistados 282 profissionais, sendo 66% mulheres e 34% homens. A maior parte (67%) tem entre 35 e 59 anos. Aproximadamente um em cada quatro professores e professoras entrevistados (26%) atua em escola estadual e os demais (74%), em escola municipal.

A demanda por apoio psicológico apontada pelos docentes do Ceará está alinhada ao resultado que a pesquisa encontrou em nível nacional. Em todo o Brasil, 18% dos 6.775 professores e professoras entrevistados apontaram a mesma questão como prioridade.

Resposta de professores do Ceará à pergunta: "Qual a principal medida que a secretaria de Educação deveria priorizar nos próximos anos?"

Outros achados da pesquisa

As perguntas feitas na pesquisa foram divididas em oito temáticas: satisfação profissional, formação inicial, ingresso na carreira docente, plano de carreira, formação continuada, visão sobre a secretaria de Educação, principais desafios e valorização profissional.

Como principais desafios apontados pelos docentes do Ceará estão o desinteresse dos estudantes pelas aulas (29%) e a defasagem de aprendizagem dos estudantes (25%). Indisciplina em sala de aula e dificuldade no atendimento a alunos com deficiência também foram são desafios enfrentados na rotina de trabalho por 21% e 13% dos professores, respectivamente.

Apesar dos desafios profissionais, 9 em cada 10 entrevistados concordaram que escolheriam ser professores, caso pudessem decidir novamente. Além disso, 51% afirma estar muito satisfeito com a profissão.

Resposta de professores do Ceará à pergunta: "Qual você diria que é o principal desafio que os professores enfrentam no seu dia a dia?"

Os dois principais desafios citados pelos docentes do Ceará também foram as principais questões levantadas pelos professores em nível nacional. 31% dos 6.775 entrevistados em todo o Brasil citaram o desinteresse dos alunos e 28%, a defasagem de aprendizagem.

A pesquisa nacional aponta que, de maneira geral, "os desafios relatados pelos professores têm relação com o que eles consideram mais importante a ser priorizado pelas secretarias de Educação".

O documento também informa que "o desinteresse e a indisciplina dos estudantes podem estar ligados à priorização da oferta de apoio psicológico aos professores e estudantes". A defasagem de aprendizagem, por sua vez, tem relação com a demanda por promoção de programas de reforço e recuperação para os alunos.

Tanto a pesquisa nacional quanto a pesquisa por estado estão disponíveis para acesso por meio deste link.

Formação profissional

Entre os pontos destacados pelo Todos pela Educação está o fato de que 89% dos professores do Ceará concordarem, totalmente ou em parte, que cursos presenciais formam professores preparados para a docência. Os docentes que discordaram em parte somaram 9%.

Porém, a Organização aponta, com base em dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que atualmente 61,1% dos concluintes de cursos voltados à formação são oriundos de cursos a distância.

Informações sobre a pesquisa

A pesquisa é parte da iniciativa Educação Já: Uma agenda para o Brasil da Organização Não-Governamental (ONG) Todos Pela Educação, agenda que visa apresentar diagnósticos e propostas para o enfrentamento dos principais desafios da educação brasileira.

O levantamento foi encomendado ao Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) e realizada em parceria com o Instituto Península, o Itaú Social e o Movimento Profissão Docente.

O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de 1 ponto percentual para mais ou para menos sobre os resultados nacionais. Ao analisar apenas o Ceará, a margem de erro é de 6 pontos percentuais.

As entrevistas foram realizadas entre 5 de julho de 2022 e 9 de dezembro de 2022 por meio de entrevistas telefônicas C.A.T.I.

