Chuvas no Ceará atingem média para fevereiro; veja previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão de é chuva em todas as macrorregiões do Ceará até, pelo menos, domingo, 26

A quatro dias do fim de fevereiro, as chuvas registradas no Ceará atingiram a categoria de em torno da média normal para o mês. Até o momento, a média das precipitações está em 104,6 milímetros (mm). Historicamente, a média no Estado para fevereiro é de 118,6 mm.

Conforme os critérios da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações podem ser classificadas em três categorias: abaixo da média, em torno da média e acima da média.

Para o segundo mês do ano, a média das precipitações fica abaixo do esperado caso registre até 92,75 mm. A categoria em torno da média varia entre 92,75 mm e 150,48 mm. Valores superiores a 150,48 mm são classificados como acima da média.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As chuvas se devem à proximidade da Zona de Convergência Intertropical", explica o meteorologista Vinicius Oliveira. "Essa banda de nebulosidade, que a gente observa também sobre o oceano, é o principal sistema causador de precipitações na nossa quadra chuvosa."

Em Fortaleza, a manhã desta sexta-feira, 24, foi marcada por chuvas fortes, e foram registrados alagamentos e engarrafamentos no trânsito.

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão de é chuva em todas as macrorregiões do Ceará até, pelo menos, domingo, 26.

Nesta sexta-feira, 24, são esperadas chuvas no sul e no litoral no período da manhã. Nos demais períodos, as chuvas podem acontecer em todas as regiões, com intensidade variando de moderada a forte.

Para o sábado, 25, as chuvas tendem a se concentrar no sul e no litoral pela madrugada e manhã. No decorrer da tarde e da noite as precipitações devem acontecer nas macrorregiões do Interior.

As chuvas previstas estão associadas a áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Além disso, a atuação do sistema de brisa e os efeitos locais devem colaborar para as precipitações.



Sobre o assunto Ceará tem fortes chuvas no começo desta sexta-feira, 24

Oscilações de energia são registradas em Fortaleza e Região Metropolitana

Ceará tem previsão de chuvas para todas as macrorregiões até sábado, 25

PRF considera violento Carnaval nas estradas federais que passam pelo Ceará

Tags