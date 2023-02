Chuva em Fortaleza: Capital tem alagamentos e trânsito engarrafado

Avenida Heráclito Graça é principal ponto de alagamento nesta manhã. AMC realiza bloqueio no trânsito no local

A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) traz mais chuvas para o Ceará. Na manhã desta sexta-feira, 24, chuvas tiveram início em diversos bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza por volta das 10h30min. Alagamentos e trânsito engarrafado foram registrados em alguns pontos durante a chuva em Fortaleza.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), chuvas de intensidade de moderada a forte eram esperadas para o período da madrugada e da manhã. Já para a tarde e noite, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada.

Na avenida Heráclito Graça, próximo ao cruzamento com a rua Ildefonso Albano, alagamentos são registrados após menos de uma hora de chuvas. O acúmulo das águas cobre as calçadas e dificulta o trânsito de pedestres e de veículos.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que "implementa, neste momento, bloqueio viário" no ponto de alagamento.

Quanto à rede semafórica, composta por 1.068 equipamentos, a Autarquia aponta que menos de 1% dos semáforos apresentam instabilidade por falhas no fornecimento de energia elétrica ou furto.

"O órgão destaca ainda que, para o período da quadra chuvosa, elaborou protocolos de emergência para minimizar os impactos no tráfego. Há o acompanhamento, em tempo real, via videomonitoramento para atendimento rápido das ocorrências viárias", completa a nota.

Alguns pontos da avenida Washington Soares também registram alagamentos, o que gera engarrafamentos desde a altura do viaduto até a rua Maestro Lisboa.

Desde a noite dessa quinta-feira, 23, até está manhã, a Defesa Civil de Fortaleza recebeu chamados para quatro ocorrências. Foram registrados dois alagamentos no bairro Passaré e dois riscos de desabamento, um no bairro Jardim Iracema e outro no bairro Carlito Pamplona.

Os alagamentos estão em atendimento. Já os dois riscos de desabamento foram ocorrências sem maior gravidade, cujo atendimento foi finalizado.

