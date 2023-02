PRF considera violento Carnaval nas estradas federais que passam pelo Ceará

Segundo a corporação, condutas irresponsáveis nas rodovias estaduais foram as causadoras do elevado número de acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará divulgou balanço nesta quinta-feira, 23, da operação Carnaval 2023, realizada entre os dias 17 e 22 de fevereiro. A instituição tinha como objetivo prevenir acidentes nas estradas durante as comemorações — momento em que se observou um maior fluxo de veículos.

Segundo a PRF, 4.498 pessoas foram alvos de fiscalizações no decorrer dos seis dias de Carnaval. Já o número de veículos examinados foi de 3.983. O trabalho de inspeção da corporação resultou em 2.031 autos de infração.

As principais infrações cometidas foram excesso de velocidade nas rodovias (960), ultrapassagens proibidas (314) e falta de utilização de itens de segurança (142), como cinto e capacete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os condutores também estavam sujeitos à fiscalização por uso de álcool antes da condução. Ao todo, os agentes da PRF fizeram 2.859 testes de bafômetros em todo o território cearense, que resultaram em 48 pessoas autuadas e em quatro prisões pelo crime de trânsito.

Paralelamente às ações que visavam a mitigar acidentes nas estradas, apreensões de drogas, como a maconha, também foram realizadas pela PRF. Os agentes realizaram a captação dos itens em 14 situações. Como consequência, 13 pessoas foram presas.

Acidentes

A PRF considerou o Carnaval nas estradas cearenses como violento. Ao todo, foram 32 acidentes nas rodovias, que deixaram 37 feridos e sete mortos. Os dados, sublinha a PRF, apontam para condutas irresponsáveis de motoristas e motociclistas no Ceará.

Os maiores acúmulos de vítimas fatais no trânsito foram observados no sábado, 18, — dia de intensa movimentação nas rodovias — e na segunda-feira, 20.

A PRF afirma que dados acerca da segurança nas rodovias federais são coletados anualmente. Na esteira deste processo, levantamentos estatísticos são feitos para aumentar o número de ações em determinadas áreas — normalmente, as que apresentam os maiores números de acidentes.

Informações da instituição apontam para o incremento no número de acidentes em relação ao ano passado — mesmo que o Carnaval não tenha sido realizado oficialmente. A título de comparação, foram observados 21 acidentes nas rodovias federais no Ceará em 2022, com 26 pessoas feridas e uma morta.

Depois de apresentar os números relativos ao período do Carnaval de 2023, a PRF atentou para a necessidade de que todos os condutores de veículos trafegassem de maneira cuidadosa no trânsito.

Sobre o assunto Feriado de carnaval registrou 73 mortes nas rodovias federais, diz PRF

Tags