Chove em mais de 150 municípios; Ceará tem previsão de chuvas até sábado

Mais de 150 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas de ontem e as 7 horas desta quinta-feira, 23. Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados foram no Sertão Central. Deve chover no Estado até, pelo menos, o próximo sábado, 25.

Ao todo, conforme dados atualizados às 10h41min, pelo menos 154 municípios registraram precipitações. "As chuvas são causadas pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical, principalmente no centro-norte do Estado", explica o meteorologista Agustinho Brito.

Os maiores acumulados se concentraram no Sertão Central: Boa Viagem, com 85 milímetros (mm), e Quixeramobim, com 80 mm, tiveram as máximas mais expressivas.

Em seguida, aparecem Morada Nova, na região Jaguaribana, Paraibapa e Paracuru, no Litoral do Pecém.

A Funceme ressalta que, para esta quinta-feira, 23, há um aviso meteorológico vigente indicando risco médio (entre 41 % e 70% de probabilidade) de precipitações acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas no Ceará.

Confira as 10 maiores chuvas por posto do dia:

Boa Viagem (Posto: Boa Viagem): 85 mm

Quixeramobim (Posto: Fazenda Normal): 80 mm

Boa Viagem (Posto: Domingos da Costa): 78 mm

Boa Viagem (Posto: Açude Vieirão): 74 mm

Quixeramobim (Posto: Uruquê): 70 mm

Morada Nova (Posto: Uiraponga): 63 mm

Quixeramobim (Posto: Radar Quixeramobim): 62,2 mm

Paraipaba (Posto: Paraipaba): 61,6 mm

Paracuru (Posto: Poço Doce): 60 mm

Palhano (Posto: Palhano): 59 mm

Previsão do tempo

De modo geral, o Ceará segue com previsão de chuva em todas as macrorregiões até o próximo sábado, 25.

Para esta quinta-feira, 23, os maiores valores esperados são para faixa litorânea, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. Para sexta-feira, 24, espera-se chuvas mais abrangentes, com intensidade variando de moderada a forte em todas as macrorregiões.

Já no sábado, 25, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.



As chuvas previstas estão associadas a áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que encontra-se com banda dupla.

Sistema de brisa e efeitos locais, como a interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas, também devem colaborar para as precipitações.

