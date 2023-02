Crianças recebem pulseiras de identificação em praias e polos carnavalescos

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e educadores sociais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) têm distribuído pulseiras às crianças que se encontram em praias e praças com grande movimentação. O intuito da ação é facilitar o reconhecimento dos pequenos em caso de desaparecimento.

No acessório, pais e responsáveis podem escrever diferentes informações com caneta impermeável, como números para contato e outras referências. Os integrantes da corporação e os educadores também têm conscientizado os adultos sobre a importância de se manter atento com as crianças durante este período de Carnaval.

Educadores sociais da Funci, Laurinda Lopes da Costa e Eudo Rodrigues, fazem ação de conscientização e educação social com as crianças no polo do Benfica (Foto: Cristina Brito)



Neste domingo, no polo carnavalesco do Benfica, os educadores sociais da Funci, Laurinda Lopes da Costa e Eudo Rodrigues, fizeram uma ação social de conscientização e educação social com as crianças. Os educadores abordam as famílias e colocam pulseiras de identificação nas crianças.

O CBMCE lembra que os pequenos podem se desgarrar dos pais durante momentos de grande fluxo de pessoas nas areias, por exemplo. Uma vez fora do alcance dos responsáveis, afirma a corporação, é importante que existam meios com os quais as crianças possam ser identificadas e enviadas de volta à segurança — sendo a pulseira um grande facilitador deste processo.

Dados do CBMCE

Em 2020, durante a última edição oficial do Carnaval, os agentes do Corpo de Bombeiros encontraram três crianças fora da guarda dos pais. Mesmo assim, o CBMCE aponta que o dado é subnotificado — a maioria das pessoas sequer busca ajuda dos agentes.

Durante o mesmo período daquele ano, mais de 22 mil abordagens preventivas foram realizadas pelos integrantes da corporação — como a distribuição de pulseiras aos pequenos.

Ainda de acordo com o CBMCE, o número de crianças desaparecidas durante o Carnaval de 2023 só vai ser divulgado após os festejos. Durante este período, os agentes vão continuar com o trabalho de prevenção nas praias.

