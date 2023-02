96 crianças e adolescentes foram adotados no Ceará em 2022

Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, sob gerência do Conselho Nacional de Justiça

Em 2022, 96 crianças e adolescentes foram adotados no Ceará, 42 delas na Comarca de Fortaleza, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), sob gerência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



No estado, 71 processos de adoção estão em tramitação, sendo 34 deles em Fortaleza. Ao todo, 109 crianças e adolescentes se encontram acolhidos e aptos para adoção, enquanto a fila para adotar contabiliza 1.086 famílias cearenses.

Em Fortaleza, a maior parte das crianças e adolescentes aptos a serem adotado é do sexo masculino. A maioria está na faixa etária entre 12 e 18 anos.

No Brasil, o processo de adoção leva cerca de um ano para ser concluído e requer a participação em cursos psicossocial e jurídico, além de avaliação por juiz para habilitação do adotante.

