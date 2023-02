Uma jiboia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) em uma casa no centro de Quixadá, a 163,4 km de Fortaleza. O fato aconteceu nesta terça-feira, 14. O animal estava entrelaçado nas grades do radiador de um carro. A cobra foi devolvida ao seu habitat natural, longe das casas e perto de uma fonte de água.

Na noite de terça-feira, os agentes do CBMCE foram acionados para resolver uma ocorrência de resgate de uma cobra, no município de Quixadá, no Sertão Central. O animal, com aproximadamente meio metro, estava enrolado nas grades do radiador do automóvel quando o proprietário do veículo pediu ajuda.

“A serpente foi resgatada com êxito e, logo depois, devolvida ao seu habitat natural, distante de residências, mas próximo a uma fonte de água”, informou o subtenente Márcio Jean Soares de Sousa, comandante do socorro.



