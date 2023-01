Fim de semana: previsão para Fortaleza é de chuvas no sábado e menos nuvens no domingo

O fim de semana deverá ser de chuvas isoladas em todas as macrorregiões cearenses, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais (Funceme). Há maiores chances de chuva para a faixa litorânea e sul do estado.



As precipitações devem-se à instabilidade atmosférica e a fatores como brisa, relevo, temperatura e umidade, sendo influenciadas também pelo posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCI).

Na Região Metropolitana de Fortaleza, de acordo com a Funceme, pode haver chuvas fracas nos próximos sábado e domingo. Na manhã de sábado, 28, a previsão é de céu nublado com chances de chuva. Já no domingo, devem ocorrer chuvas isoladas no período da madrugada e da manhã e o céu deve variar entre tendo poucas ou nenhuma nuvem no resto do dia.





