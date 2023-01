Mais de mil postes foram danificados em acidentes de trânsitos em 2022

Em 2022, um total de 1.157 postes foram danificados após acidentes de trânsito no Ceará, de acordo com levantamento da Enel Distribuição Ceará. O destaque do ano foi para o mês de novembro, quando 117 ocorrências foram registradas. A companhia aponta que o número representa um aumento de 10% nos registros em comparação ao ano de 2021. Assim, conclui-se que mais de 685 mil clientes tiveram o fornecimento de energia afetado pelas ocorrências.

Ainda segundo a Enel Ceará, a gerência operativa Sul, que contempla macrorregiões como Cariri, Centro-Sul, Vale do Jaguaribe e outras, concentra quase 37% do total de registros do ano, somando 427 ocorrências. No mesmo período, no ano de 2021, houve um aumento de mais de 70% no número de acidentes com postes danificados na região.

Já o número total registrado pela gerência operativa de Fortaleza e da Região Metropolitana foi de 372 ocorrências.

A companhia alerta a população para que tenha mais segurança e evite passar por qualquer situação mais grave. Em caso de acidentes, a Enel deve ser comunicada de imediato para avaliar a situação da rede e realizar os procedimentos necessários, tanto para garantir a segurança da população quanto para realizar a troca do poste.

Com o intuito de tentar diminuir o impacto dos abalroamentos, a Enel coloca defensas em alguns postes, fazendo com que a possibilidade de o equipamento tombar seja reduzida, bem como o risco para os passageiros do veículo. Em casos de colisão de veículos, o motorista ou responsável pelo veículo deve arcar com os custos para a troca do equipamento.



