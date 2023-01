Caso Liliane Amorim: MPCE pede absolvição de médico responsável por cirurgia

Após dois anos de investigação, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu à Justiça a absolvição do médico Benjamin Alencar no caso da digital influencer Liliane Amorim, morta em janeiro de 2021 após complicações de uma lipoaspiração realizada pelo profissional em uma clínica de Juazeiro do Norte.

No processo, o promotor de Justiça Rangel Bento Araruna alegou não existir provas suficientes para requerer a condenação do médico. Com o pedido, o órgão volta atrás na denúncia por homicídio culposo que havia protocolado em abril de 2021 contra o cirurgião.

O advogado Mathaus Agucci, que representa a defesa de Benjamin, diz que mudança de posição do MPCE comprova a inocência do cliente. "Foi comprovado, ao longo de toda a instrução processual, que o fatídico e triste falecimento da senhora Liliane Amorim não contou com nenhum ato ou fato culposamente praticado pelo médico", argumentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agucci sustenta que o médico agiu conforme os padrões de conduta profissional recomendados para o procedimento, garantindo a assistência adequada à paciente antes, durante e depois da cirurgia.

"Restou testemunhalmente e documentadamente comprovado, para além da imprevisibilidade das perfurações, que Dr. Benjamin agiu sempre diligentemente para impedir qualquer tipo de resultado lesivo, além de ter prestado, a todo momento, desde o ato cirúrgico inicial, todo auxílio emocional e material que pôde, não somente à senhora Liliane Amorim, mas a todos os seus familiares, não tendo hesitado em nenhum momento em que foi solicitado", complementou o advogado.

Natural de Afogados da Ingazeira (PE), Liliane Amorim morava com a família em Juazeiro do Norte, no Cariri. Ela mantinha mais de 100 mil seguidores no seu perfil do Instagram, onde compartilhava dicas de moda, beleza e saúde.

A influencer morreu no dia 24 de janeiro de 2021 em decorrência de uma perfuração no intestino após se submeter à lipoaspiração. A causa foi confirmada em laudo da Perícia Forense do Ceará.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri

Sobre o assunto Cirurgião plástico é indiciado por homicídio culposo no caso da influencer Liliane Amorim

Família da influenciadora Liliane Amorim aguarda laudo do IML para prosseguimento das investigações

Missa de sétimo dia da influenciadora Liliane Amorim acontece neste sábado, 30, em Juazeiro do Norte

Médico diz que seguiu "todas as normas técnicas" na cirurgia da influenciadora Liliane Amorim, que morreu após lipoaspiração

Delegacia Regional do Crato investigará morte da digital influencer Liliane Amorim

Influenciadora Liliane Amorim, que morreu após lipoaspiração em Juazeiro, é sepultada

Tags