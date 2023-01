Seduc substituirá chips de internet da rede estadual de ensino

Planos de internet móvel são distribuídos a estudantes do ensino médio na rede pública cearense; chips serão entregues pela Seduc no começo do ano letivo

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) do Ceará anunciou nessa quarta-feira, 18, a substituição dos chips de internet para estudantes da rede pública de ensino. O comunicado foi feito pelo site do órgão.

De acordo com a Seduc, os novos cartões serão entregues no começo do ano letivo, cujas aulas iniciam em 30 de janeiro. No dia 25, os chips atuais deixarão de funcionar.

O cancelamento dos planos em vigor é válido para as operadoras Claro, Oi e Tim. Não foi informado sobre chips da Vivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A entrega dos novos chips, por sua vez, será feita nas próprias escolas. A Seduc não detalhou sobre o fornecimento de tablets a estudantes que estejam ingressando no ensino médio.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Sesc abre matrícula para esportes em seis cidades cearenses

Tempo chuvoso reduz temperaturas e obriga cearenses a tirar casaco do armário

Maternidade de Caucaia passa a oferecer serviços de neonatologia

Tribunal de Justiça do Ceará divulga balanço da gestão de 2021-2023

Fuceme divulga alerta sobre chuvas em todo o Ceará

Moradores do Maracanaú reclamam do mau cheiro de fábrica de reciclagem

Senador Sá: Prefeitura entrega poços profundos para comunidades

Barbalha se torna a primeira cidade do Cariri a desativar lixão

Tags