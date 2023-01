Sesc abre matrícula para esportes em seis cidades cearenses

Unidades do Sesc em Caucaia, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral, além de Fortaleza, ofertam atividades físicas para comerciários e não associados

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com vagas abertas para atividades físicas em seis unidades do órgão no Ceará. As ações esportivas podem ser realizadas nas sedes de Caucaia, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral.

Não é preciso ser comerciário ou familiar para realizar a matrícula. O serviço é aberto à comunidade, mediante o pagamento de mensalidades.

Algumas das modalidades oferecidas podem ser feitas de forma gratuita por estudantes de escolas públicas e pessoas com renda mensal de até três salários mínimos. Neste caso, as opções são judô, natação, futsal, balé e dança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para realizar a matrícula é necessário passar por avaliação física e ter atestado comprovando as condições de saúde necessárias à prática de cada modalidade. A inscrição é feita de forma presencial nas próprias unidades do Sesc.

Esportes no Sesc: modalidades por sede

Veja a lista de modalidades ofertadas em cada sede do Sesc:

Fortaleza

Aerobike Basquete Boxe Muay Thai Capoeira Futsal Ginástica Hidroginástica Judô Karatê Musculação Natação (bebê, infantil e adulto) Voleibol Yoga

Caucaia

Futsal Vôlei Natação Hidroginástica

Crato

Musculação Ginástica Cross training Treino funcional Alongamento Yoga Hidroginástica Natação (infantil, adolescente e adulto) Judô Futsal Voleibol Basquete Sesc Ativo Natação Judô Futsal

Iguatu

Alongamento Cross Training Futsal Funcional Kids Ginástica Hidroginástica Judô Musculação Natação

Juazeiro do Norte

Aerobike Futsal Ginástica (adaptada, kids rítmica e adulto) Hidroginástica Judô Musculação Natação

Sobral

Alongamento Ginástica Hidroginástica Musculação Natação Yoga

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Tempo chuvoso reduz temperaturas e obriga cearenses a tirar casaco do armário

Maternidade de Caucaia passa a oferecer serviços de neonatologia

São João do Jaguaribe: Homem matou ex-companheira a pedradas na frente da filha do casal

Tribunal de Justiça do Ceará divulga balanço da gestão de 2021-2023

Preso por estuprar comerciante em Caucaia é recapturado após fugir de presídio

Fuceme divulga alerta sobre chuvas em todo o Ceará

Pefoce coleta DNA de 90% dos internos no sistema prisional cearense

Moradores do Maracanaú reclamam do mau cheiro de fábrica de reciclagem

Tags