Maternidade de Caucaia passa a oferecer serviços de neonatologia

Os recém nascidos já saem do hospital com consulta marcada com um especialista

A Maternidade Municipal Santa Terezinha, da Prefeitura de Caucaia, começa a oferecer atendimento com neonatologista na própria unidade. A consulta é oferecida na primeira semana de vida do bebê com o intuito de prevenção de doenças, complicações e a mortalidade neonatal.

Os bebês já saem da maternidade com a visita ao especialista agendada. “A maternidade tem um perfil de atender gestantes de média risco e quando a mãe tem um pré-natal de médio ou alto risco, ou seja, teve uma gestação que precisou de maior vigilância, a tendência é que esse bebê também precise de uma assistência maior depois de nascido, então esse serviço surgiu para garantir maior cuidado de saúde ao recém-nascido”, diz a gestora médica da unidade

No atendimento clínico, o médico avalia como anda a saúde do bebê e solicita alguns exames. Segundo Jéssica, com menos de uma semana que o serviço foi implantado na unidade, surgiram casos de reinternação.

“Tivemos recém-nascidos que, após a alta, voltaram a apresentar icterícia, febre e com essa primeira consulta foi possível reavaliar esse neném, cuidar dele de novo e dar maior assistência. Esse período de avaliação acontece na primeira semana e é muito importante que seja até 28 dias, pois nesse intervalo é quando ocorre a maior taxa de mortalidade neonatal”, comenta.

Cuidados Neonatal

Na unidade, são oferecidos cuidados especiais aos recém nascidos em situações de complicações cardíacas e respiratórias. Os leitos possuem adaptações que oferecem uma temperatura aquecida e monitoramento da frequência cardíaca e saturação do oxigênio dos bebês. Atualmente, a maternidade conta com cinco incubadoras e quatro berços aquecidos.



