Tempo chuvoso reduz temperaturas e obriga cearenses e tirar casaco do armário

O sol que predomina na maior parte do ano no Ceará perdeu força nesta semana após as primeiras chuvas da chamada pré-estação chuvosa. A temperatura ficou mais amena em todas as regiões do Estado, conforme indica o painel da Fundação Cerense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta quinta-feira, 19, os termômetros marcaram menos de 30°C na maioria dos municípios, o suficiente para muitos cearenses tirarem do armário o bom e velho casaco.

A temperatura mais baixa foi registrada em Poranga, na Serra da Ibiapaba, onde a mínima atingiu 21,6 °C. Na mesma região, cercada por serras, o município de São Benedito teve 22,2 °C. No Cariri, os índices também variaram para baixo em relação às primeiras semanas de janeiro. Araripe (23,4 °C ), Juazeiro do Norte (24,1 °C ) e Missão Velha (25,7 °C ) foram as cidades com as temperaturas mais baixas.

A maior máxima foi em Piquet Carneiro, no Sertão Central e Inhamuns, onde os termômetros registraram 30,6 °C. Nas outras cidades monitoradas pela Funceme, as temperaturas não ultrapassaram 27,7 °C . Em Fortaleza, por exemplo, a mínima foi de 24,5°C e a máxima ficou em 25,2°C . Os dados são referentes à última atualização do painel, às 20 horas desta quinta-feira.

A queda nas temperaturas é acompanhada por aumento da umidade relativa do ar, que chegou a 93,1% na Capital. Especialistas apontam que a combinação entre chuvas e altos níveis de umidade causam sensação imediata de frio. Nas últimas 24 horas, a Funceme registrou precipitações em 153 dos 184 municípios cearenses. A maior chuva foi registrada em Boa Viagem, no Sertão Central e Inhamuns, com acumulado de 98 milímetros (mm).

Para esta sexta-feira, 20, a previsão é de mais chuvas em todas as macrorregiões, com predominância de céu nublado ou parcialmente nublado. No sábado, 21, as condições seguem favoráveis para novas precipitações, principalmente na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns.

De acordo com a Funceme, o cenário é influenciado por áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico. Variáveis locais, tais como relevo, temperatura e umidade, também podem colaborar para a ocorrência de chuvas. O acumulado de chuvas no Ceará em janeiro chega a 61,8 mm, cerca de 37% abaixo da normal climatológica do mês, que é de 98,7 mm. Os números são parciais e ainda podem sofrer alterações.

