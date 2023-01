Mais Infância: SPS abre inscrição para vagas de agente social

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Ceará abriu processo seletivo para agente social do projeto Mais Infância. A seleção foi anunciada na última sexta-feira, 13.

Ao todo, são 36 vagas imediatas, uma para cada município que ainda não conta com agente social (veja lista ao fim do texto). Nas 148 cidades cearenses em que já existe a posição, o Mais Infância receberá inscrições para cadastro de reserva.

Agente social Mais Infância: contrato e remuneração

Para concorrer às vagas de agente social do Mais Infância é necessário ser estudante de pós-graduação. O diploma do ensino superior deve ser de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia ou Sociologia, e o curso atual também precisa se enquadrar nessas áreas.

A contratação é na modalidade de bolsista, com carga horária de 20 ou 30 horas semanais. Para a jornada menor, a remuneração é de R$ 1.200, enquanto a maior paga R$ 1.800 por mês. Não há vínculo empregatício.

Para os novos municípios será aberta uma vaga de início imediato e cinco de cadastro de reserva. Para os que já contam com agentes sociais, são oferecidas cinco vagas no cadastro de reserva.

Funções do agente social Mais Infância

As atividades dos agentes sociais do Mais Infância incluem visita aos domicílios já atendidos pelo projeto e busca ativa de novas famílias para registro no programa, fazendo o cadastro ou atualização dos dados.

Os agentes também participam do planejamento das ações em cada município. Por fim, realizam articulação com órgãos como Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para integrar iniciativas de inclusão social.

Inscrições para agente social Mais Infância

As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro. O cadastro é pelo site da SPS, que pode ser acessado neste link.

O edital com mais informações foi publicado também na sexta-feira. Ele pode ser acessado clicando aqui.

Agente social Mais Infância: cidades com vagas abertas

Nas cidades abaixo, são ofertadas uma vaga com início imediato e cinco em cadastro de reserva. Os demais municípios cearenses recebem inscrições apenas para cadastro de reserva.

Alto Santo (20 horas); Banabuiú (20 horas); Baturité (20 horas); Beberibe (30 horas); Caririaçú (20 horas); Cariús (20 horas); Catunda (20 horas); Choró (20 horas); Coreaú (20 horas); Forquilha (20 horas); Granja (30 horas); Horizonte (20 horas); Ipaporanga (20 horas); Itaitinga (20 horas); Jijoca de Jericoacoara (30 horas); Mauriti (30 horas); Meruoca (30 horas); Milhã (30 horas); Mucambo (30 horas); Mulungu (30 horas); Ocara (30 horas); Pacoti (20 horas); Pacujá (20 horas); Palmácia (30 horas); Paraipaba (30 horas); Parambu (30 horas); Pereiro (30 horas); Pindoretama (30 horas); Porteiras (30 horas); Quixadá (30 horas); Quixeré (20 horas); Salitre (30 horas); Santana do Acaraú (30 horas); Senador Pompeu (30 horas); Tamboril (30 horas); Viçosa do Ceará (30 horas).

