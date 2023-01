Vapt Vupt disponibiliza abafadores de ruído para pessoas autistas em atendimento

As unidades do Vapt Vupt em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte passaram a disponibilizar abafadores de ruídos para pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA). Os equipamentos podem ser utilizados durante o atendimento, com o intuito de diminuir o desconforto de crianças e adultos autistas que têm sensibilidade auditiva.

De acordo com a gerente do Vapt Vupt do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, Aldeniza Garcia, os abafadores começaram a ser oferecidos em dezembro de 2022. “Aqui é um ambiente que tem ruídos, barulhos, a gente percebia que acabava incomodando as crianças que estão no espectro”, afirma. A unidade dispõe de 15 abafadores.

Para ela, o intuito é acolher tanto as crianças quanto as famílias que precisam do atendimento do serviço. “Cinco minutos podem parecer pouco para a gente, mas cinco minutos para uma criança autista, com o barulho que tem, é uma eternidade”, diz.

Apesar do foco em crianças autistas, Aldeniza garante que os abafadores também podem ser utilizados por adultos no espectro.

Como ter acesso aos abafadores de ruído no Vapt Vupt

Ao chegar em alguma unidade do Vapt Vupt para ser atendido, os responsáveis ou o adulto no espectro autista podem procurar a administração do local para solicitar o abafador.

É necessário assinar um termo de responsabilidade e deixar um documento de identificação retido enquanto se usa o equipamento. Após o atendimento, o abafador deve ser devolvido.

Sensibilidade auditiva

Para Alexsandra Morais, 48, a iniciativa de disponibilizar abafadores em espaços com muito ruído é positiva. O filho dela, Jackson Luis Gaspar Junior, 18, está no espectro autista e tem sensibilidade auditiva. Alexsandra explica que Jackson deixa de ir a lugares devido ao desconforto que sente em espaços com muito barulho.

“Em um restaurante, ele vai, almoça, mas não aguenta ficar muito tempo, fica bem agitado. Seria bom ter os abafadores em mais lugares. E o Vapt Vupt é onde faz o atendimento para carteirinha [passe livre municipal], porque pessoas autistas têm transporte público de graça. É um lugar que ele sempre vai precisar ir”, diz.

Uma das características comuns do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a sensibilidade sensorial. Além do desconforto com certos sons e barulhos, pessoas no espectro podem ter sensibilidade tátil, olfativa, dentre outras.

