Enchente em comunidade de Caucaia compromete cotidiano de moradores

Um problema que aflige — há décadas — moradores residentes entre a comunidade Parque das Nações e São Miguel, em Caucaia, voltou à tona nesta segunda-feira, 16: os alagamentos causados pela chuva. Pessoas que tentam trafegar pela região não conseguem pois a água bate acima da cintura.

No período de inverno, o canal do Rio Maranguapinho sofre com a inundação, e, por estes asfaltos estarem repletos de buracos, contribui para a criação de lagos que atingem casas às margens dos afluentes.

Como malefícios do descuido, as famílias acabam no estado de desalojamento, e a capacidade de locomoção de forma segura se torna inexistente, visto que os riscos de contrair doenças ou se machucar agravam.

Assim, como afirma Samuel Bezerra dos Santos Ferreira, de 21 anos, que mora no Parque das Nações, “todo ano é assim, no período do inverno, o rio enche e começa a transbordar, e as ruas como estão cheias de buracos só ajuda a criar lagoa e a entrar na casa do pessoal. Muitas pessoas perdem móveis e eletrodomésticos”.

“Muitos prefeitos falaram que iriam mudar isso, e, até agora, nenhum fez nada”, confessa Samuel.



Iris Mota Damasceno, mãe de 41 anos, revela que todos os anos os moradores passam pela mesma situação. "Pessoas perdem tudo dentro de casa, todos os bens materiais. Crianças ficam dentro de água de esgoto”, conta Iris.

“Tenho uma criança, de quatro anos, que tem neuropatia, tive que sair com ele nos ombros para não perder a consulta com o neuropediatra”.



Desde setembro do ano passado, ela cobra da gestão municipal que seja feita a limpeza do canal. “O que resolveria a nossa situação era a dragagem do canal, mas nem mesmo isto é feito periodicamente”, detalha.

Em nota ao O POVO, a Secretaria de Infraestrutura de Caucaia (Seinfra) salienta que o problema na comunidade é antigo, ocorre há anos, por se tratar de uma ocupação em área de amortecimento do Rio Maranguapinho. “Os alagamentos se agravam por conta do descarte irregular de resíduos sólidos no rio”, ressalta.

Para amenizar o problema, a Seinfra enviou, nesta segunda, 16, uma equipe com máquinas para que possam realizar o desassoreamento da calha do rio com a remoção destes resíduos e, com isso, melhorar o escoamento das águas. Os trabalhos serão iniciados nesta terça-feira, 17.



