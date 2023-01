Caminhonete com placas adulteradas foi confiscada pela PRF

Um veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira, 16, no município de São Gonçalo do Amarante. Os agentes encontraram placas clonadas no automóvel, que foi interceptado na altura do km 70 da BR 222.

Os policiais realizavam uma abordagem de rotina quando perceberam manipulações no veículo, um Fiat/Strada branco. Ao observarem que as placas estavam adulteradas, os agentes realizaram um processo de identificação veicular. O resultado do procedimento apontou que a caminhonete havia sido roubada em setembro de 2022.

O motorista foi preso por receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o automóvel.



