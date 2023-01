Ceará amanhece sem chuvas no primeiro sábado de 2023

Pontos isolados de precipitação foram registrados em Baturité e Araripe, mas chuva foi passageira; Funceme prevê fim de semana com tempo estável no Ceará

O fim de semana começou sem chuvas em praticamente todo o Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados da Fundação, apenas dois municípios registraram precipitação neste sábado, 7. Baturité, no Maciço de Baturité, e Araripe, na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, com pancadas de chuva passageiras.

A cidade serrana apresentou 0,2 mm de chuva por volta das 7 horas. O município no Sul do Ceará, por sua vez, teve 0,4 mm de precipitação aproximadamente à meia-noite.

Os dados são preliminares. Durante a semana, as informações são consolidadas às 7 horas. Em fins de semana e feriados, no entanto, nem todos os postos de medição da Funceme atualizam a contagem.

Funceme previu fim de semana com tempo estável

O resultado é similar ao previsto pela Fundação. Nessa sexta-feira, 6, a Funceme indicou que o tempo no Ceará seguiria estável, com chances pontuais de chuvas.

A expectativa é que não haja precipitação no Estado ao longo do sábado. Para o domingo, 8, há possibilidade de chuvas isoladas, com tempo nublado em parte do Ceará.

