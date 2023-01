Corpo de Bombeiros registrou 1.184 casos de incêndios residenciais em 2022

As ocorrências se dividem em 931 casos em edificações únicas e 253 em residências com mais de uma um bloco de moradia

Em 2022, o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) registrou 1.184 casos de incêndios em residências. As ocorrências se dividem em 931 casos em edificações únicas e 253 em residências com mais de uma um bloco de moradia.

Dentre as principais causas de incêndio em residências estão aparelhos eletrônicos como ar condicionado e ventiladores, assim como também carregadores de celular, extensões elétricas, vazamento de gás, panelas e velas.

Em balanço feito com números de anos anteriores, em 2021, 1.020 foram registradas em todo o território do Estado. Em 2020, 1.040 incêndios foram controlados e em 2019, 935 ocorrências.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prevenção de Incêndios



O Corpo de Bombeiros faz orientações para evitar incêndios, que vão desde a realizar manutenção da rede elétrica uma vez a cada cinco anos, não ligar mais de um equipamento na mesma tomada até não carregar o aparelho celular sobre móveis (sofás, camas, colchões ou travesseiros).

Os agentes orientam também que assim que os dispositivos móveis atingirem a recarga completa, eles sejam imediatamente retirados do carregador e também que a válvula do gás de cozinha seja fechada quando a casa estiver vazia.

Além disso, é recomendado que seja feita uma troca de registro e mangueira de gás após cinco anos de uso para evitar que aconteçam vazamentos ou outros acidentes. O CBMCE ressalta que vale observar o período de troca dos dispositivos pelo seu prazo de validade.



Sobre o assunto Fortaleza: 8 restaurantes são notificados por irregularidades no sistema de prevenção de incêndios

Tags