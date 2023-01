ESP/CE seleciona bolsistas para pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsistas de pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico da Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE). O período de inscrições vai até o dia 17 de janeiro, e os resultados serão divulgados no dia 17 de março, com validade de um ano.

Segundo o edital, as bolsas variam de R$ 1.700 a R$ 9.000 e são voltadas para áreas como Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software, dentre outras. Para concorrer às vagas, é necessário ter formação técnica, graduação, especialização, mestrado ou doutorado nas áreas especificadas.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas através do site da ESP/CE, mediante taxa de inscrição de R$ 80, para categorias de nível técnico, e R$ 100, para nível superior. Durante o processo seletivo, serão avaliados o currículo e o plano de ação do candidato, relativo às propostas indicadas no edital para cada vaga.

Os bolsistas selecionados vão trabalhar nos projetos da Diretoria de Inovação e Tecnologias (Ditec) da ESP/CE, na produção de soluções tecnológicas relativas à área da saúde, estudos acadêmicos ou ações de comunicação para a comunidade.

As atividades que competem a cada bolsista serão desenvolvidas na sede da autarquia em Fortaleza ou em outros locais mediante a necessidade dos projetos desenvolvidos.

Serviço Seleção bolsistas ESP/CE



Edital: https://www.esp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/78/2022/03/EDITAL-No17-2022.pdf

Inscrições: No site da ESP/CE



