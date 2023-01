Réveillon 2023: Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Ceará

Em comparação com o período de feriado do Réveillon do ano passado, houve uma redução de 31% no número de acidentes e de 91% na quantidade de feridos

O número de acidentes e de mortes nas rodovias federais do Ceará, durante o Réveillon 2023, diminuiu em relação ao ano passado. Ao todo, foram registrados 13 acidentes, com duas pessoas feridas e três mortes, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 3, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que reforçou o policiamento nas estradas.

Em comparação com o mesmo período de feriado do ano passado, houve uma redução de 31% no número de acidentes (de 19 para 13), de 91% no número de feridos (de 23 para 2) e de 57% na quantidade de mortes (de 7 para três).

Nas ações, os policiais buscaram identificar condutas consideradas “altamente perigosas”. "No Ceará, a gente teve uma redução dos números operacionais. Esse reforço [policial] tinha a intenção de coibir ultrapassagens perigosas, motociclistas sem capacetes e pessoas conduzindo sem cinto", diz Werisleyk Queiroz da PRF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, 1.736 veículos e 2.039 pessoas foram fiscalizadas. A operaçao Ano Novo 2023 da PRF ainda detectou 149 ultrapassagens proibidas, 22 motoristas sem cinto de segurança, e 20 motociclistas sem capacetes foram identificados.



Werisleyk destaca que no fim do ano as pessoas tendem a aumentar o consumo de bebida alcoólica, por isso a operação também destinou atenção especial à identificação de motoristas embriagados. Foram realizados mais 1,3 mil testes de alcoolemia, que resultaram na autuação de 18 pessoas.

Natal: quatro mortos nas rodovias federais do Ceará

Entre os dias 22 e 25 de dezembro, período de Natal, foram registrados pela PRF 30 acidentes, que deixaram 34 feridos e cinco pessoas mortas. No mesmo período, em 2021, os números de acidentes foram 20% inferiores nas rodovias federais que cortam o Ceará. No mesmo período de 2021, foram 25 acidentes, 30 feridos e quatro mortos.

Ao todo, a PRF informa que 1.972 veículos e 2.401 pessoas fiscalizados no último feriado de Natal, resultando em 828 autos de infração lavrados.

No Natal de 2022, foram realizados 1.517 testes de alcoolemia, que resultaram na autuação de 20 pessoas por embriaguez ao volante, além de duas prisões pelo crime de conduzir embriagado.

Sobre o assunto Detran reajusta taxas de serviço da carteira de habilitação; confira novos valores

Nova secretária da Saúde aponta prioridades da gestão

Homem é preso suspeito de ameaçar irmã no município de Jucás

Policiais penais devem começar a usar câmeras nos uniformes em fevereiro

Lula pode demarcar 13 terras indígenas, uma delas no Ceará; entenda

Tags