Hospitais cearenses selecionam profissionais de diferentes áreas

Quatro hospitais do Ceará estão com inscrições abertas para processo seletivo em diferentes áreas. São eles: Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza; Hospital Regional do Norte (HRN), em Sobral; Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim; e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte.

Ao todo, são 22 posições disponíveis para candidatura nos quatro hospitais. Os editais para as respectivas seleções estão disponíveis no site do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), onde é possível também realizar a inscrição.

Além de vagas para médicos de diferentes especialidades, como neurologia, infectologia e pediatria, os hospitais também ofertam vagas para auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, desenhista técnico e analista de projetos.

Os prazos para inscrições variam de acordo com os editais disponibilizados pelo ISGH entre os dias 5 e 10 de janeiro de 2023.

