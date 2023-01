"Bioma Caatinga": Animação vai servir como recurso para educação ambiental no Ceará

Lançamento da Associação Caatinga com roteiro e produção da Barong Anima, o vídeo está disponível no YouTube

A Associação Caatinga lançou, em parceria com o estúdio Barong Anima, a animação intitulada “Bioma Caatinga”, que vai servir como ferramenta de ensino em seus projetos de educação ambiental. O vídeo, com cerca de dois minutos, está disponível gratuitamente no canal do Youtube da Associação cearense.

A produção e roteiro foram feitos pelo estúdio de animação com suporte de pesquisadores e educadores ambientais da Associação Caatinga. A proposta é que o vídeo seja utilizado em salas de aula para informar os alunos sobre a caatinga e oferecer suporte didático aos professores.

Atualmente, a Associação Caatinga desenvolve projetos voltados para a educação ambiental nas comunidades próximas à Reserva Natural Serra das Almas, na zona rural de Crateús, há 359,1 km da Capital cearense.

