Polícia Civil prende homens que se passavam por desembargadores para aplicar golpes

As polícias civis do Amazonas e do Ceará cumprem 20 mandados, sendo 10 de prisão e 10 de busca e apreensão

A Polícia Civil realiza uma operação que tem como alvo homens residentes do Ceará, que se passavam por desembargadores do estado do Amazonas. Os suspeitos utilizavam o título falso como pretexto para aplicar golpes.

Deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 6, a operação já resultou, até o momento, nas prisões de cinco pessoas envolvidas em crimes de estelionato.

A operação policial acontece nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e no interior do Estado. As polícias civis do Ceará e do Amazonas cumpre 20 mandados, sendo 10 de prisão e 10 de busca e apreensão.

