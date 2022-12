Polícia Militar encontra novos materiais explosivos no Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou novos materiais explosivos nas proximidades do Gama, região administrativa do DF, na noite desse domingo, 25.



De acordo com o órgão, após denúncia, foram encontrados 40 quilos de explosivos e 13 coletes à prova de bala no local. O esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especial (Bope) realizou a detonação controlada do material.

Esse é o segundo caso de artefatos explosivos encontrados em Brasília em menos de 48 horas.

No último sábado, 24, um homem foi preso após colocar explosivos em um caminhão-tanque de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília.

Em depoimento, o homem, identificado como o empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, afirmou que o ato teria sido planejado por manifestantes apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e que o objetivo era decretar o estado de sítio no País.

Os dois casos aconteceram às vésperas da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorrerá no dia 1º de janeiro.

