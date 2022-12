Menino de 3 anos fica com peça presa no dedo e família aciona Bombeiros

Uma criança de três anos ficou com o dedo preso em uma peça de plástico que fazia parte de um equipamento de fisioterapia. De acordo com o Corpo de bombeiros, o objeto estava preso por cerca de 40 minutos quando a família acionou pedindo por ajuda. A peça dificultava a circulação sanguínea no dedo da criança, que estava vermelho.

o objeto estava preso por aproximadamente 40 minutos quando os socorristas foram chamados. (Foto: Reprodução/bombeiros)



Por conta do dedo da criança ser muito fino, os socorristas tiveram dificuldade em fazer a remoção. Nenhum dos equipamentos dos profissionais conseguia calçar objeto para que uma mini retifica pudesse ser usada para remover a peça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para que o objeto fosse removido, os bombeiros tiveram que usar uma chave multifuncional da mini retífica para calçar o objeto e uma serra de cortar ferro, que foi cedida pela mãe da criança, para remover a peça.