Novos uniformes e distintivos são entregues a policiais civis do Ceará

No início de dezembro, PC-CE já tinha recebido novas viaturas, kits arrombamento e detectores de metais

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) recebeu novos uniformes e distintivos durante solenidade realizada nesta terça-feira, 27. Pelo menos 9 mil camisas, 4.500 calças e botas táticas e 4.410 distintivos são entregues para os servidores. De acordo com o governo, o investimento no material foi de R$ 3,7 milhões.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira, o equipamento proporciona melhores condições de trabalho para os policiais. Os uniformes devem ser utilizados em operações ostensivas, como em cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. “Quem está na rua sabe que isso faz diferença”, afirma.

Esta é a primeira vez que a Polícia Civil recebe fardamentos, de acordo com o delegado. Sérgio acredita que a padronização é positiva. “Antes o policial tinha que comprar do bolso dele”, conta.

Em ambientes como terrenos irregulares, locais com lama, como mangues e dunas, as botas táticas, para Sérgio, serão essenciais. “Atrapalha quando não tem equipamento apropriado.”

Delegado-geral Sergio Pereira na entrega de equipamentos aos policiais civis (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



No início de dezembro, a Polícia Civil também recebeu 33 novos veículos, 128 kits de arrombamento tático e detectores de metais, que foram distribuídos para delegacias de Fortaleza, Região Metropolitana e Interior.

Durante a solenidade, o secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, afirmou que mais investimentos serão feitos na Polícia Civil no próximo governo, de Elmano Freitas (PT). Elânio será secretário titular da pasta a partir de 2023.

Elânio mencionou a compra de pistolas para a PCCE. Por meio do portal Ceará Transparente é possível ver que uma licitação está em andamento para a compra de 318 pistolas semiautomáticas .9 mm. A empresa vencedora foi a Glock America SA, e o valor do contrato foi de R$ 715.360.

Em 2022, a despesa prevista para a modernização das estruturas da Polícia Civil no orçamento estadual era de R$ 2,9 milhões. No entanto, até dezembro foram gastos cerca de R$ 14 milhões.

Nova delegacia deve começar a funcionar em 2023

O delegado-geral Sérgio Pereira afirmou ainda que está previsto o início da operação da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou de Orientação Sexual (Decrim) em janeiro. A Decrim teve criação aprovada na Assembleia Legislativa e foi sancionada pela governadora Izolda Cela (sem partido).

A delegacia já tem servidores treinados para atuar com o público atendido e estrutura organizada próxima ao Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, no bairro Papicu, segundo Sérgio.

