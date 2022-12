Rodovias estaduais têm ocorrências dentro da normalidade no "feriadão"

As ocorrências em rodovias estaduais foram consideradas dentro da normalidade, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE). De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 28, entre às 20h de quinta-feira, 22, e as 20h do domingo, 25, foram registrados 36 acidentes, envolvendo carros e motocicletas, com 25 pessoas feridas e seis vítimas fatais.

Já em relação à Lei Seca, foram registrados 40 procedimentos policiais, sendo uma prisão em flagrante e 39 autuações. No período, também foram apreendidos 154 veículos nas rodovias estaduais.



Sobre o assunto Aeroportos e rodovias com movimentação intensa neste sábado

Feriado de Natal no Ceará: veja cuidados com veículos nas rodovias federais

Rodovias federais no Ceará: fiscalizações serão intensificadas até o Carnaval

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags