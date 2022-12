No Ceará, empresas de ônibus ofertam 370 viagens extras para o Réveillon

Até o momento, os destinos mais procurados dentro do Ceará são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Crateús e Iguatu.

Por conta do Réveillon, mais de 51 mil passageiros devem passar pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza, entre os dias 28 de dezembro e 03 de janeiro. Isso representa um aumento de 41% em relação à média normal de movimentação. Para atender à demanda, as empresas de transporte disponibilizam 370 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a procura.

Estima-se que até o término do período festivo, 1.668 viagens sejam realizadas. Um aumento de 29% em relação a quantidade de viagens em épocas normais.

Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que administra os terminais Rodoviários da capital, sexta-feira, 30, será o dia com o maior fluxo de passageiros. Somente pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, localizado no bairro de Fátima, devem passar mais de 9 mil usuários nesse dia, de acordo com a Coordenadoria de Transporte da ARCE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, os destinos mais procurados dentro do Ceará são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Crateús e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).

Orientação aos passageiros

Quem está indo viajar deve adquirir as passagens com antecedência e chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência. Na hora do embarque é importante conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças. Para que não ocorra nenhuma confusão, o passageiro também deve checar se bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.