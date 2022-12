Prazo para convocação de concurso da Sefaz é prorrogado até 2024

Determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 27 de dezembro

Foi prorrogada em um ano a validade para convocação de vagas e cadastro de reservas do concurso para auditor fiscal do Grupo Ocupacional Tributação Arrecadação e Fiscalização (TAF) da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz Ceará).

A partir do edital 003/2022, publicado na manhã desta segunda-feira, 26, no Diário Oficial do Estado, a convocação de servidores que vencia em janeiro de 2023 pode se dar até 28 de janeiro de 2024.



Neste ano, 87 novos servidores tomaram posse na Sefaz, 43 deles como auditores fiscais, 20 auditores jurídicos, 13 editores contábeis financeiros e 11 de TI. A previsão é de que, com a prorrogação, mais 58 aprovados no concurso sejam chamados dentro do novo prazo.

O concurso para fazendários foi prestado em agosto de 2021 e homologado em janeiro deste ano. O pedido de prorrogação foi feito pela Sefaz.



