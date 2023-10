Mulher é presa com 16,6 kg de drogas no Aeroporto de Fortaleza

Uma mulher natural de Belém do Pará, de 22 anos, foi presa neste sábado, 24, após ser flagrada no Aeroporto de Fortaleza portando cocaína e maconha em sua bagagem. No total, estava com mais de 16 kg de drogas.

Segundo a Polícia Federal, a jovem está desempregada e foi autuada no momento em que fazia uma conexão de voo na capital cearense. Ela havia partido de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e seu destino era Belém. Foram apreendidos 3,3 kg de maconha e 13,3 kg de cocaína inseridos em bagagem pessoal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o flagrante, a mulher confessou o crime aos policiais no momento da abordagem, informando que receberia um valor pelo transporte das drogas. Os agentes aplicaram o teste químico e confirmaram a presença da droga.