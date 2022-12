Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas no começo desta semana

As chuvas devem ocorrer de forma isolada em todas as macrorregiões

Apesar das chuvas que atingiram diversos municípios cearenses no último sábado, 24, o Ceará deve ter poucas chuvas ao longo desta semana. De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado nesta segunda-feira, 26, previsão é de céu entre parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Entre domingo e a manhã desta segunda-feira, a média de chuvas no Estado foi abaixo dos 15 mm. Durante o período, choveu em 26 dos 107 municípios informados, os maiores acumulados foram registrados nas cidades de Quiterianópolis, com 10 milímetros; São Benedito, com 8.6 mm; e Uruburetama, com 8 mm.

Entre terça e quarta-feira, 27 e 28, pode haver ainda a ocorrência de chuvas de forma isolada e de fraca intensidade em todas as macrorregiões, principalmente no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na faixa litorânea e na Ibiapaba.



