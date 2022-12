Dirigir em alta velocidade aumenta acidentes de trânsito no Ceará

Dirigir em alta velocidade está entre fatores para aumento na taxa de acidentes de trânsito no Ceará, avalia inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará. O chefe da 3º Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Russas, inspetor Darlan Antares, chama atenção para o aumento do número de acidentes nas estradas nesta época do ano.

Ele citou o caso do caminhão que tombou no km 32 da BR-116, na sexta-feira, 23, em Itaitinga, a 30,9 km de distância de Fortaleza, e informou que o aumento de óbitos no Ceará ocorre por causa da imprudência de motoristas. A fala foi feita em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã deste sábado, 24.



Darlan relatou que já nesta manhã, em uma travessia irregular, a PRF registrou a colisão de motocicleta com um carro, em Beberibe. Na ocasião, o condutor da motocicleta morreu.

“Quando uma rodovia está em bom estado de recuperação, os condutores costumam dirigir com mais velocidade. Isso contribui para o aumento do risco e a gravidade dos acidentes quando eles acontecem”, informou o inspetor.

Ele enfatiza a importância de respeitar as regras básicas no trânsito. “A gente sempre repete o básico: respeite a legislação de trânsito e as sinalizações, respeite a velocidade máxima permitida e não dirija embriagado. Esse básico consegue salvar vidas. As sinalizações não estão ali à toa, elas precisam ser respeitadas”, explica Darlan Antares.



Acidentes de trânsito no Ceará: farol aceso

O policial rodoviário federal Darlan Antares também comentou sobre a mudança na Lei 13.290, que determinava a obrigatoriedade dos motoristas utilizarem o farol aceso em rodovias no período diurno. “A partir de agora só é obrigatório andar com farol aceso em locais de zona rural. Não é mais obrigatório, por exemplo, em pistas duplicadas de Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).”

A questão dos faróis acesos é uma adequação internacional. “O Brasil faz parte de um acordo internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), através da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030. Quando o veículo permanece com a luz acesa mesmo durante o dia, ele aumenta a visibilidade”, finaliza.



