Dois homens são preso em flagrante por porte de armas e tráfico de drogas em Fortaleza

Além de armas e drogas, a dupla estava com bolsa contendo munição, balaclava, dinheiro e uniforme de empresa

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu nesta quinta-feira, 23, armas de fogos, munição, drogas e dinheiro em uma operação realizada no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Ainda na ação, dois homens foram presos em flagrante.

Durante o patrulhamento no bairro Cidade 2000, policiais militares do motopatrulhamento do 22º Batalhão foram informados sobre barulho de tiro vindo de um matagal na rua Passeio dos Cajueiros.

Após receberem a denúncia, os agentes foram até o local, onde foram detido dois homens - Diogo Abreu Inácio, de 19 anos e João Victor Nogueira Lima, de 27 - cada qual portando uma arma de fogo, segundo a Polícia.

Ainda nas buscas no local da ocorrência, os agentes localizaram uma bolsa que continha: 3 armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm, uma pistola cal. 40 e um revólver cal. 38; além de 40 munições, 70g de maconha, 22 trouxinhas de crack, 14 trouxinhas de cocaína, uma balaclava, um facão, uniforme de empresa, R$ 297,00 em espécie e 20 euros.

Mediante ao flagrante, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 2º Distrito Policial.

