Ceará acerta contratação do meia-atacante Chay, diz jornalista

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola. Depois de oficializar a chegada de seis reforços, o Vovô acertou a contratação de mais um atleta. Trata-se do meia-atacante Chay, de 32 anos, que pertence ao Botafogo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O atleta chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo e o vínculo será até o final do próximo ano. Chay embarca com destino à capital cearense nos próximos dias para realizar exames médicos e, na sequência, se juntar ao restante do elenco alvinegro na pré-temporada.

Por último, Chay defendeu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo, e disputou apenas seis partidas, sem assinalar nenhum gol. Após o período no clube mineiro, o meia retornou ao Botafogo, mas, por não estar nos planos do técnico Luís Castro, acabou sendo negociado.

Antes de Chay, o Vovô anunciou a contratação de seis atletas: Tiago Pagnussat, Arthur Rezende, Caíque, Jean Carlos, Willian Formiga e Danilo Barcelos. Além destes jogadores, o atacante Vitor Gabriel e o goleiro Aguilar já treinam com o restante do elenco e serão anunciados em breve. Luvannor, ex-Cruzeiro, está encaminhado.

