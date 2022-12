Natal: Rodoviária de Fortaleza deve receber quase 50 mil pessoas

Passageiros no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé buscam destinos no interior do estado para visitar familiares no período natalino

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, o principal de Fortaleza para viagens intermunicipais e interestaduais, deve registrar 49.290 pessoas até a próxima terça-feira, dia 27 - na contagem de passageiros iniciada desde a última quarta, 21. A movimentação, dentro do período natalino, é 35% acima da média. Neste período, muitos moradores da Capital planejam viagens para passar o Natal com familiares ou mesmo pela folga do fim de semana. Para estes dias, serão ofertadas 320 viagens extras no terminal.

Apesar de não haver mais vagas em nenhum dos horários da tarde desta sexta-feira, 23, nos ônibus da Expresso Guanabara, a maioria das pessoas no terminal não reclamou de dificuldade para conseguir embarcar. Muitas haviam reservado suas passagens com antecedência pela internet. A aglomeração de pessoas em frente aos guichês das empresas e nas áreas de embarque foi considerada dentro do previsto.

“Eu compro pelo aplicativo, então é mais fácil”, relata Camilla Oliveira, que viajou com o namorado para o município de Russas, a 171 km da Capital. Ela iria visitar a sogra, viagem que há oito anos tem costume de fazer.

A procura por passagens no aplicativo da Expresso Guanabara e pelo site aumentou em 2022 em relação aos anos anteriores. Pelas plataformas online é possível comprar passagens para outras cidades cidades ou fora do Estado sem custo extra. A empresa tem operações em 14 Estados brasileiros.

Assim como Camilla, Maria do Socorro Sales também viajou para o Interior cearense para visitar a família. A filha de Socorro, que mora em Tauá, reservou a passagem da mãe pela internet.

Como idosa, Socorro não precisa pagar pela passagem e costuma visitar a filha regularmente. Ela foi a Tauá pela última vez em novembro e agora retorna para o Natal. Sem previsão para a viagem de volta a Fortaleza, brinca que vai ficar “até o dia que me quiserem lá”.

Nem todos no terminal faziam viagem a passeio. Flávio Cândido estava embarcando na tarde desta sexta-feira de volta para o município de Orós, a 335 km da Capital, onde reside. Ele havia passado uma semana em Fortaleza para realizar um curso voltado para vigilantes e seguranças. Flávio comprou passagens de ida e volta para Fortaleza há duas semanas e receia que, caso não tivesse comprado, não conseguisse retornar.